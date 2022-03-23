عاجل: اغتيال قاتل مؤسس جماعة الحوثي اللواء ”ثابت جواس“ بعدن

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس، مساء الأربعاء، في عملية اغتيال بتفجير سيارة مفخخة استهدفته شمالي مدينة عدن جنوبي اليمن.



وقالت مصادر متطابقة، إن اللواء ثابت جواس قتل مع ثلاثة من مرافقيه بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه عند مدخل المدينة الخضراء بين محافظتي عدن ولحج.



وفي 30 أكتوبر الماضي، نجا قائد محور العند اللواء جواس من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة قرب مطار عدن الدولي وقتل وأصيب العشرات من المدنيين في العملية الإرهابية.



يشار إلى أن اللواء جواس خاض ستة حروب ضد مليشيات الحوثي في محافظة صعدة، وينسب له الإجهاز على مؤسس المليشيا حسين الحوثي شمال البلاد، وهو ما يؤكد أن المليشيا الإرهابية هي المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية اليوم.