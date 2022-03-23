وزير الدفاع: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، الأربعاء 23 مارس/آذار، إن السلام الحقيقي لن يتحقق في اليمن إلا بزوال مليشيا الحوثي الكهنوتية ومشروعها الإيراني الإرهابي.



جاء ذلك خلال حفل تخرج دورة الضباط العاملين في مراكز القيادة والسيطرة لجميع الهيئات والقوى والمناطق العسكرية والوحدات الأمنية في مسرح العمليات للجمهورية اليمنية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وشارك في الدورة التي نظمتها دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع ضباط من المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة ومن ألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية وقوات اليمن السعيد، وأقيمت الدورة خلال الفترة من ١١ الى ٢٢ مارس ٢٠٢٢م.



وأكد المقدشي أن المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها ستظل موحدة ومتماسكة تقف دائما مع الدولة والمؤسسات الدستورية وتؤدي واجباتها الوطنية المقدسة تحت لواء الوطن وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر واوامر وتعليمات القيادة العليا بقيادة رئيس الجمهورية.



كما أكد أن المؤسسة العسكرية ستبقى هي الأساس الصلب والدرع المتين لأمن واستقرار اليمن وحراسة مكتسباته، المعول عليها تحقيق تطلعات شعبنا اليمني في استعادة دولته وكرامته وانهاء التمرد والانقلاب.



وقال وزير الدفاع، إن "المعركة اليوم بحاجة لاستنفار الجهود وتوحيد الكلمة وتوجيه المجهود الحربي نحو العدو الأساسي فالحوثي هو العدو، والوطن يحتاج جميع أبنائه وعلينا أن لا ندخر أي جهد لهذه المعركة وهذه الدورة هي دليل على توحيد الصف المقاوم للحوثي حيث حضرها كل المقاومين للحوثي من المهرة إلى ساحل الحديدة ومن صعدة إلى عدن".



وشدد على "دعم مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وقواتها المسلحة لفرض خيار السلام وعودة الأمور الى نصابها واستعادة الحق والحرية والانتصار لشعبنا وتحريره من سطوة مليشيا الحقد والعمالة وإنقاذ اليمنيين من جرائمها".

ولفت المقدشي، الى أن الحوثي لا يعترف بالسلام والتعايش، ولا يلتزم بعهد ولا ميثاق.. "تجاربنا معه مريره وافعاله تشهد على غدره وخيانته".



وتابع: "اننا في الوقت الذي ايادينا على الزناد في معركة الميدان ومتارس الشرف، نخوض معركة البناء والتطوير للمؤسسة العسكرية المنيعة، وقد بدأت هذا العام عملية شاملة لتقييم الملاكات البشرية والمادية ومستوى الأداء ولتطوير الجوانب الإدارية".



وأشار إلى أن "اللجان المكلفة مستمرة في العمل الميداني للتمام والتفتيش، والعمل جار لتوحيد قاعدة البيانات وتدشين النظام الالكتروني وسنمضي في هذا المشوار ولن نتراجع حتى نتجاوز كل التحديات التي فرضتها الحرب وظروفها الصعبة".

وجدد وزير الدفاع الادانة والاستنكار لما ترتكبه مليشيا الحوثي من جرائم واستهدافها للاعيان المدنية والمنشئات الحيوية والمصالح العالمية في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، مؤكدا الوقوف "إلى جانب جيراننا في وجه هذا الإرهاب والمخططات المتربصة بأمننا الإقليمي والأمن القومي العربي.



وثمن وزير الدفاع جهود ومواقف تحالف دعم الشرعية الداعمة والمساندة لليمن وشعبه وقيادته وجيشه ومقاومته، ووقفتهم العروبية التي ستظل خالدة في ذاكرة اليمنيين.



من جهته، أشار رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول أن هذه الدورة تكتسب أهميتها من كونها مثلت فرصة حقيقية لمناقشة جادة ووضع حلول لمشاكل القيادة والسيطرة بما يمكن القادة بمختلف مستوياتهم من تنفيذ اجراءات القيادة والسيطرة على القوات في مسرح العمليات.



وأعرب عن ثقته في أن هذه الدورة ستساهم في اعادة الربط بين قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وبين مختلف تشكيلات القوات المسلحة والأمن.