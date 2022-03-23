اللجنة البرلمانية تلتقي بقيادات أمن مأرب

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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التقت اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة محافظة مأرب برئاسة عبدالوهاب معوضة الاربعاء، بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، واطلعت على آخر مستجدات الوضع الأمني في المحافظة.

وأشادت اللجنة البرلمانية التي تضم في عضويتها حسين السوادي، ومحمد العسلي، وعبدالملك القصوص، بجهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمنِ والاستقرار والتصدي لكل المخططات الإرهابية والمحاولات التخريبية التي تسعى المليشيا الحوثية لتنفيذها في مأرب التي تحتضن أكثر من مليونين نازح من مختلف المحافظات.

وأكدت على أهمية المعركة الأمنية التي يخوضها رجال الأمنِ البواسل ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية وخلاياها النائمة، واعتبرت أنها معركة لاتقل أهمية عن المعركة العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة في الجبهات باعتبار أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية في الاستقرار والبناء والتنمية.

ودعت اللجنة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظة، لما من شأنه التصدي لأي محاولات تسعى للمساس بالأمنِ والسكينة العامة.

وشددت على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالنصوص الدستورية والقانونية والتقيد بإجراءات القبض والتحقيق والإحالة إلى الأجهزة القضائية وعدم المساس بسلامة المواطنين وكرامتهم أو انتهاك خصوصياتهم او تقييد لحرياتهم.