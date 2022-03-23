وزير الدفاع: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني اللجنة البرلمانية تلتقي بقيادات أمن مأرب البنك المركزي اليمني يعلن حزمة قرارات واجراءات جديدة للحد من غسيل الأموال ”غروندبرغ“ يبحث مع ”الائتلاف الوطني الجنوبي“ سبل الحل السياسي ويشدد على ضرورة سرعة الاتفاق على ”هدنة“ ذهب روسيا.. جديد الحرب بين موسكو وواشنطن سفير «التعاون الخليجي» يحدد هدف المشاورات اليمنية القادمة وموقف المجلس من النتائج التي ستخرج بها تعتبر سلة الخبز لأوروبا.. لماذا يعتمد العالم على أوكرانيا وما هي السلع اليومية التي سيرتفع سعرها بسبب الحرب؟ سفير اليمن في قطر يكشف عن ضغوط دولية على الحوثيين للمشاركة في محادثات الرياض ومن هي الأطراف التي ستحضر عاصفة تضرب سوق النفط في حادث توقع رفع الأسعار إلى 150 دولار للبرميل تركيا تكشف باأرقام صادمة عدد الدول التي تشتري اسلحتها الدفاعية التركية
التقت اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة محافظة مأرب برئاسة عبدالوهاب معوضة الاربعاء، بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، واطلعت على آخر مستجدات الوضع الأمني في المحافظة.
وأشادت اللجنة البرلمانية التي تضم في عضويتها حسين السوادي، ومحمد العسلي، وعبدالملك القصوص، بجهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمنِ والاستقرار والتصدي لكل المخططات الإرهابية والمحاولات التخريبية التي تسعى المليشيا الحوثية لتنفيذها في مأرب التي تحتضن أكثر من مليونين نازح من مختلف المحافظات.
وأكدت على أهمية المعركة الأمنية التي يخوضها رجال الأمنِ البواسل ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية وخلاياها النائمة، واعتبرت أنها معركة لاتقل أهمية عن المعركة العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة في الجبهات باعتبار أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية في الاستقرار والبناء والتنمية.
ودعت اللجنة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظة، لما من شأنه التصدي لأي محاولات تسعى للمساس بالأمنِ والسكينة العامة.
وشددت على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالنصوص الدستورية والقانونية والتقيد بإجراءات القبض والتحقيق والإحالة إلى الأجهزة القضائية وعدم المساس بسلامة المواطنين وكرامتهم أو انتهاك خصوصياتهم او تقييد لحرياتهم.