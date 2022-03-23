البنك المركزي اليمني يعلن حزمة قرارات واجراءات جديدة للحد من غسيل الأموال

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني، الأربعاء، حزمة من القرارات المنظمة للعمل المصرفي في البلاد، للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك وتشجيع المستثمرين لفتح بنوك جديدة.

وقال البنك في بيان له، إن هذه القرارات أصدرت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية في إطار تعزيز دور النظام المصرفي اليمني ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة.

وبموجب القرارات ينشئ المصرف لائحة تنظيمية لشروط وإجراءات منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي، فضلا عن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لعام 2010، لقانون بنوك التمويل الاصغر رقم(15) لعام2009.

ويعدل القرار نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الارباح السنوية، مقابل رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، إلى خمسة واربعون مليار ريال، وخمسة ملايين للبنوك الصغيرة، بينما سيتحفظ البنك المركزي بتراخيص البنوك التي لم تحقق الحد الأدنى من راس المال.

كما قرر البنك إنشاء لجنة التراخيص في البنك المركزي اليمني، ليشمل رسوم تراخيص للبنوك الجديدة المحلية والأجنبية خمسة مليون ريال، وخمس مائة ألف لفتح فرع أو مكتب، في حين تصل الرسوم السنوية لكل بنك لديه أقل من عشرة فروع خمسة ملايين ريال، وسبعة ملايين للبنوك الذب لديها أكثر من عشرة فروع، وتسعة ملايين للبنوك الذي لديها أكثر من عشرين فرع داخل الأراضي اليمنية.