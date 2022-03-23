”غروندبرغ“ يبحث مع ”الائتلاف الوطني الجنوبي“ سبل الحل السياسي ويشدد على ضرورة سرعة الاتفاق على ”هدنة“

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مع الائتلاف الوطني الجنوبي (كيان مواز للمجلس الانتقالي الجنوبي) سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.
وقال مكتب غروندبرغ في بيان الأربعاء، إنه "في الأسبوع الثالث من المشاورات بالأردن (انطلقت في 7 مارس/ آذار الجاري) التقى المبعوث الأممي بالائتلاف الوطني الجنوبي".
وناقش الجانبان "أولويات العملية متعددة المسارات (لم يكشف تفاصيلها) التي يخطط لها المبعوث".
وشدد المشاركون حسب البيان "على أهمية منح الأولوية للتفاوض حول الإجراءات الأمنية كمدخل للتوصل إلى حل سياسي للنزاع"، دون مزيد من التفاصيل.
والائتلاف الوطني الجنوبي، كيان مواز للمجلس الانتقالي الجنوبي ويؤيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وفي وقت سابق، اليوم، دعا هانس غروندبرغ، أطراف النزاع في البلد العربي إلى اتخاذ خطوات فورية لتخفيف معاناة سكانه، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال غروندبرغ، في بيان مقتضب: "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومع تدهور الظروف الإنسانية في اليمن، أدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف".
وشدد على ضرورة "اتخاذ خطوات فورية لتخفيف معاناة السكان، بما يشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود".
ودعا "الأطراف المتحاربة إلى المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة"، دون تفاصيل أخرى.
وفي 7 مارس الجاري، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، مبيناً أنه "سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".