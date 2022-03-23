سفير «التعاون الخليجي» يحدد هدف المشاورات اليمنية القادمة وموقف المجلس من النتائج التي ستخرج بها تعتبر سلة الخبز لأوروبا.. لماذا يعتمد العالم على أوكرانيا وما هي السلع اليومية التي سيرتفع سعرها بسبب الحرب؟ سفير اليمن في قطر يكشف عن ضغوط دولية على الحوثيين للمشاركة في محادثات الرياض ومن هي الأطراف التي ستحضر عاصفة تضرب سوق النفط في حادث توقع رفع الأسعار إلى 150 دولار للبرميل تركيا تكشف باأرقام صادمة عدد الدول التي تشتري اسلحتها الدفاعية التركية ”واشنطن“ تدعوا لهدنة في اليمن خلال شهر رمضان المبارك اغتيال صحفي بتعز بعد فتحها بساعات ...حركة طالبان تعلن غلق المدارس الثانوية للفتيات في خطوة جريئة وبعد قرار الحظر علية ..بوتين يعتزم كسر الحواجز ويعلن المشاركة في قمة العشرين متى سيكون أول يوم من شهر رمضان هذا العام؟
قال سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن ،سرحان المنيخير، اليوم الأربعاء أن الهدف من المشاورات المقرر انطلاقها في الرياض نهاية مارس الجاري، هو جلب كل المكونات اليمنية للتشارو من أجل انقاذ اليمن من المنزلق الخطر وعودة الإستقرار.
وأكد سرحان المنيخير بأن مجلس التعاون يدعم ما يخرج به اليمنين من المشاورات القادمة.
واضاف :ثلاثين مليون يمني في قلوب أبناء مجلس التعاون الخليجي وسيمثل اليمن في هذه المشاورات كل فئات المجمتع.
وقال ان المشاورات يمنية يمنية ،تأتي بعد معاناة حلت باليمن في 21 سبتمبر 2014 .
وتابع: في العام 2011 تم إنقاذ اليمن من الحرب الأهلية بعد التدخل بالمبادرة الخليجية والتي أبهر وقتها اليمنيين العالم.
واوضح سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن أن المشاورات اليمنية في الرياض تبدأ يوم 29 مارس الجاري وتنتهى في 8 ابريل القادم.