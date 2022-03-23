سفير «التعاون الخليجي» يحدد هدف المشاورات اليمنية القادمة وموقف المجلس من النتائج التي ستخرج بها

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 267

قال ‏سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن ،سرحان المنيخير، اليوم الأربعاء أن الهدف من المشاورات المقرر انطلاقها في الرياض نهاية مارس الجاري، هو جلب كل المكونات اليمنية للتشارو من أجل انقاذ اليمن من المنزلق الخطر وعودة الإستقرار.

‏وأكد سرحان المنيخير بأن مجلس التعاون يدعم ما يخرج به اليمنين من المشاورات القادمة.

‌‏واضاف :ثلاثين مليون يمني في قلوب أبناء مجلس التعاون الخليجي وسيمثل اليمن في هذه المشاورات كل فئات المجمتع.

‏وقال ان المشاورات يمنية يمنية ،تأتي بعد معاناة حلت باليمن في 21 سبتمبر 2014 .

وتابع: في العام 2011 تم إنقاذ اليمن من الحرب الأهلية بعد التدخل بالمبادرة الخليجية والتي أبهر وقتها اليمنيين العالم.

واوضح سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن أن المشاورات اليمنية في الرياض تبدأ يوم 29 مارس الجاري وتنتهى في 8 ابريل القادم.