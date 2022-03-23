سفير اليمن في قطر يكشف عن ضغوط دولية على الحوثيين للمشاركة في محادثات الرياض ومن هي الأطراف التي ستحضر

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال سفير اليمن لدى قطر راجح بادي، اليوم الأربعاء، إن اليمنيين بحاجة إلى الجلوس حول طاولة الحوار من أجل التفاوض والنقاش سواء حول الحرب أو السلم حتى وإن لم يحضر الحوثي.

وأفاد في الحوار الذي أجرته معه صحيفة الشرق القطرية أن الرئاسة اليمنية رحبت بالمبادرة الخليجية ودعت جميع الأحزاب والشخصيات والأطراف الفاعلة في اليمن للمشاركة الفعلية في الحوار اليمني من أجل إيجاد آليات وحلول مشتركة للخروج من الأزمة”.

وأضاف: “نحن نتمنى أن يشارك الحوثيون في هذه المشاورات ويراجعوا حساباتهم لعلنا نجد حلا شاملا للبلاد التي دمرتها نهائيا الحرب، خاصة وأن هذه الدعوة جاءت من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي وهو العمق الإستراتيجي لليمن”.

وأشار إلى أننا نسمع عن تدخلات وضغوط إقليمية لحثهم على المشاركة في قمة الرياض لكن نجاح هذه المحاولات غير مؤكد.

وحول الحاضرين في المشاورات: أوضح بادي أنه تم إرسال الدعوة إلى جميع الأحزاب والمكونات السياسية الرئيسية في اليمن على غرار المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي، حزب الإصلاح، الحزب الناصري.

وأضاف: تم دعوة مشايخ قبائل وإعلاميين ومفكرين وباحثين. كما تم دعوة يمنيين من كافة المناطق والمحافظات المختلفة. إلى جانب دعوة مجموعة من الناشطات اليمنيات في مجال حقوق الإنسان.

وتابع: يبدو أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تريد أن تكون هناك مشاركة متنوعة وممثلة لكافة الفئات والعناصر من المجتمع اليمني.

وحل دور الدوحة في اليمن أكد بادي أن بلاده تجمعها علاقات تاريخية ومتميزة مع قطر، لافتا إلى أن الدور القطري كان دائما أخويا وايجابيا.

وأضاف: نرحب بأي دور تلعبه قطر في اليمن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا خاصة وأن الدوحة في الفترة الأخيرة برزت على الساحة الدولية ونجحت في عدد من الملفات الأكثر تعقيدا من الملف اليمني.