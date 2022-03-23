اغتيال صحفي بتعز

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قُتل مصور صحفي على يد مجهولين، الليلة الماضية، في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن مواطنين عثروا صباح اليوم على الإعلامي والمصور الصحفي فواز الوافي مقتولاً داخل سيارته في منطقة وادي القاضي بمدينة تعز.
وإلى جوار عمله مصوراً صحفياً يعمل الوافي رئيسا لقسم العلاقات العامة والإعلام لدى مكتب النظافة بمدينة تعز.