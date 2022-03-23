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بعد فتحها بساعات ...حركة طالبان تعلن غلق المدارس الثانوية للفتيات

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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طالبان تأمر بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها طالبان تأمر بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان، الأربعاء.

بعد ساعات من إعادة فتحها، وفق ما أعلن متحدث باسمها. وصرّح إنعام الله سمنكاني لوكالة فرانس برس "نعم هذا صحيح"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدًا بذلك معلومات تفيد أن فتيات طُلب منهنّ العودة إلى منازلهنّ.

وكان فريق وكالة فرانس برس يصوّر صباح الأربعاء حصة دراسية في صفّ في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابول، عندما دخل مدرّس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهنّ.

وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهنّ إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة الإسلامية المتشددة على الحكم في أغسطس الماضي. إلا أنهنّ أغلقنَ كتبهنّ ووضّبنَ أغراضهنّ وغادرنَ وهنّ يبكينَ.

ولطالما شدد المجتمع الدولي على حقّ الجميع في التعليم في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان. واقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرّسين

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