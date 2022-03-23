في خطوة جريئة وبعد قرار الحظر علية ..بوتين يعتزم كسر الحواجز ويعلن المشاركة في قمة العشرين

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بوتين يعتزم حضور قمة العشرين في إندونيسيا قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا، الأربعاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام، وذلك عقب دعوات من بعض الأعضاء لحظر البلاد من الانضمام إلى المجموعة.
وقالت السفيرة، ليودميلا فوروبيوفا، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا ... رد فعل الغرب غير متناسب تماما".
كانت مصادر مشاركة في المناقشات، قالت لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي لروسيا البقاء ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيتحرك لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع الحلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، "نعتقد أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد بالنسبة لروسيا في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي".
ومجموعة العشرين إلى جانب مجموعة السبع الأصغر - التي تضم فقط الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا - هي منصة دولية رئيسية لتنسيق كل شيء من إجراءات تغير المناخ إلى الديون العابرة للحدود.
وتواجه روسيا جملة من العقوبات الدولية بقيادة الدول الغربية بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، بما في ذلك على وجه الخصوص إبعادها عن نظام الرسائل المصرفية العالمي "سويفت" وتقييد التعاملات من قبل مصرفها المركزي وذلك ردا على إقدام الكرملين بغزو أوكرانيا الشهر الماضي