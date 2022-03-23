تطورات هي الأقوى في تاريخ تركيا الرياضي....ملعب غلطة سراي التركي يحطم أرقاماً قياسية ويدخل موسوعة غينيس

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أصبح ملعب "نيف" التابع لنادي غلطة سراي التركي لكرة القدم مُسَجّلاً بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكونه أقوى ملعب يعمل بالطاقة الشمسية، وفقاً لما أُعلِن في مؤتمر صحفي بإسطنبول.
ملعب "نيف" معقل نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم يدخل موسوعة غينيس لكونه أقوى ملعب يعمل بالطاقة الشمسية (متداول) تابعنا تابعنا دخل ملعب "نيف" معقل نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أقوى ملعب يعمل بالطاقة الشمسية.
وأُعلِن تسجيل اسم الملعب في موسوعة غينيس، خلال مؤتمر صحفي أُقيم في ملعب "نيف" بمدينة إسطنبول، الثلاثاء.
وشارك في المؤتمر الصحفي رئيس النادي براق ألماس، ومساعده بيكم كاني، وعدد من الإداريين.
وقال ألماس في المؤتمر الصحفي، إن نشر ألواح الطاقة الشمسية في سقف الملعب بدأ في عهد الرئيس السابق للنادي مصطفى جنكيز.
وأضاف أن إدارته واصلت جهود سابقتها وجرى الانتهاء من المشروع ليُصبح ملعب "نيف" هو الأقوى في العالم من ناحية العمل بالطاقة الشمسية.
وتابع: "المشروع سيوفّر على النادي أعباءً مالية كبيرة، وأشكر كلّ مَن ساهم في نجاح هذا المشروع من إداريين وعمال وتقنيين".
من جانب آخر، قالت ممثلة موسوعة غينيس في تركيا شيدا سوباشي، إنّ الرقم القياسي انتقل من البرازيل إلى تركيا.
وأضافت أن ملعب "نيف" بات الأفضل من حيث الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن المشروع مكوّن من 10 آلاف و404 لوحات قادرة على إنتاج 4.3 ميغاواط من الكهرباء