توضيح رسمي يكشف حقيقة الوثائق المنشورة بأسماء المدعوين لمشاورات الرياض

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 390

نفت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء، صحة الوثائق المتداولة، بشأن التحضيرات الجارية للمشاورات التي يعتزم مجلس التعاون دول الخليج العربي تنظيمها نهاية مارس الجاري.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وقال البيان، تود الوزارة أن تشير إلى أن "ما تم تداوله من وثائق باسم الوزارة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص التحضيرات الجارية للمشاورات التي تعتزم الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنظيمها، هي وثائق مزورة وليست صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين".

ودعا البيان "كافة وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والتأكد من صحة تلك الوثائق قبل تداولها".

وكان نشطاء ومدونون تداولوا في وقت سابق صور وثائق تتضمن اسماء قيادات سياسية وحزبية وبرلمانية وحقوقية، بعضها فارق الحياة منذ سنوات، للمشاركة في مؤتمر الرياض2.

وزعم ناشروا تلك الوثائق والمذكرة المذية بتوقيع وختم الخارجية، انها تضم أسماء المشاركين في المشاورات التي دعا لعقدها مجلس التعاون الخليجي نهاية مارس الجاري.