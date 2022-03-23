متى سيكون أول يوم من شهر رمضان هذا العام؟ تطورات هي الأقوى في تاريخ تركيا الرياضي....ملعب غلطة سراي التركي يحطم أرقاماً قياسية ويدخل موسوعة غينيس توضيح رسمي يكشف حقيقة الوثائق المنشورة بأسماء المدعوين لمشاورات الرياض بوادر إنقسامات تلوح في الافق بمجموعة ل20 بسبب روسيا وواشنطن وحلفاؤها تدرس قرار استبعادها وهذه الدول تعرقل روسيا تخترق نظام الاتصالات لوزير الدفاع البريطانيي ومعلومات محرجة ومهمة خلال الاتصال 22 دولة بينها تركيا تقدم مشروع قرار إنساني أممي حول أوكرانيا ما حقيقة نقل عدد كبير من صواريخ باتريوت الأمريكية إلى السعودية؟ أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا خبير يتحدث عن إمكانية استخدام بوتين “قنابل نووية صغيرة” بأوكرانيا.. وتحذير من خطر كامن بالبحر الأسود «معين عبد الملك»يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات كوسيلة ضرورية لحفظ أمن العالم
نفت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء، صحة الوثائق المتداولة، بشأن التحضيرات الجارية للمشاورات التي يعتزم مجلس التعاون دول الخليج العربي تنظيمها نهاية مارس الجاري.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر يوم الثلاثاء.
وقال البيان، تود الوزارة أن تشير إلى أن "ما تم تداوله من وثائق باسم الوزارة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص التحضيرات الجارية للمشاورات التي تعتزم الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنظيمها، هي وثائق مزورة وليست صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين".
ودعا البيان "كافة وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والتأكد من صحة تلك الوثائق قبل تداولها".
وكان نشطاء ومدونون تداولوا في وقت سابق صور وثائق تتضمن اسماء قيادات سياسية وحزبية وبرلمانية وحقوقية، بعضها فارق الحياة منذ سنوات، للمشاركة في مؤتمر الرياض2.
وزعم ناشروا تلك الوثائق والمذكرة المذية بتوقيع وختم الخارجية، انها تضم أسماء المشاركين في المشاورات التي دعا لعقدها مجلس التعاون الخليجي نهاية مارس الجاري.