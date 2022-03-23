ما حقيقة نقل عدد كبير من صواريخ باتريوت الأمريكية إلى السعودية؟

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أعلن مسؤولون أمريكيون في الإدارة الأمريكية بأنه تم نقل عدد كبير من صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى السعودية الشهر الماضي، وذلك تلبية لطلب الرياض العاجل لإعادة إمدادها بالصواريخ، وسط توترات حادة في العلاقة بين البلدين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه بحسب أحد المسؤولين فإن عمليات النقل سعت إلى ضمان تزويد المملكة العربية السعودية بالذخائر الدفاعية التي تحتاجها بشكل كافٍ لصد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن المجاور.
وكشفت الصحيفة أن الجيش السعودي ناشد الولايات المتحدة منذ أواخر العام الماضي للحصول على مزيد من صواريخ باتريوت الاعتراضية، محذراً من أن إمداداتها كانت منخفضة بشكل خطير.
وعلل مسؤولون أمريكيون تأخير إرسال الصواريخ للسعودية بسبب ارتفاع الطلب على الأسلحة من قبل حلفاء الولايات المتحدة الآخرين والحاجة إلى الخضوع للتدقيق العادي، وليس لأن البيت الأبيض كان يؤخر عمداً إعادة الإمداد، وفقا للصحيفة.