ما حقيقة نقل عدد كبير من صواريخ باتريوت الأمريكية إلى السعودية؟ أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا خبير يتحدث عن إمكانية استخدام بوتين “قنابل نووية صغيرة” بأوكرانيا.. وتحذير من خطر كامن بالبحر الأسود «معين عبد الملك»يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات كوسيلة ضرورية لحفظ أمن العالم الخارجية تنفي صحة الوثائق المنشورة.. العرشي يكشف الإسفين الحوثي لتشويه المشاورات الصين تهدد أمريكا بفرض عقوبات مماثلة.. ماذا يحدث؟ مليشيات الحوثي تصادر منزل قيادي مؤتمري بارز أول رد لبناني على بيان المملكة: سنقف أمام كل من يحاول تصدير الأذى لكم نائب الرئيس: تصعيد مليشيا الحوثي تجاه السعودية تحدي واستهتار بالمجتمع الدولي فلول الحوثي تنتحر مجدداً بأطراف جنوبي «مأرب»
ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2.5%، في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.96% إلى 114.32 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.32% إلى 118.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وجاء الارتفاع في ظل تقارير أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبي تبحث مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وتتخوف أسواق النفط من تراجع معروض النفط في حال فرض هذا الحظر.
وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة Oanda، لوكالة "أسوشيتد برس": "يبدو أن تجار الطاقة أصبحوا أكثر ثقة في أن نقص الإمدادات بات وشيكا".