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أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا

الأربعاء 23 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2.5%، في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات الذهب الأسود.

 

وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.96% إلى 114.32 دولار للبرميل.

 

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.32% إلى 118.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

 

وجاء الارتفاع في ظل تقارير أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبي تبحث مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وتتخوف أسواق النفط من تراجع معروض النفط في حال فرض هذا الحظر.

 

وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة Oanda، لوكالة "أسوشيتد برس": "يبدو أن تجار الطاقة أصبحوا أكثر ثقة في أن نقص الإمدادات بات وشيكا".

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