«معين عبد الملك»يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات كوسيلة ضرورية لحفظ أمن العالم

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دعا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيات الحوثي كوسيلة ضرورية لحفظ أمن المنطقة والعالم، بفعل استمرارهم في استهداف المنشآت الحيوية والبترولية السعودية.
وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك في سلسلة تغريدات له على تويتر، إن الاعتداءات المستمرة على السعودية ترسم الصورة الكاملة لجماعة الحوثيين كتنظيم إرهابي نتيجة استهدافها مصالح العالم في لحظة حساسة وخطيرة.
وأضاف أن هذه الصورة تكشف رفض الحوثيين لكل جهود السلام ودعوات الحوار، فضلا عن الدعوة الهامة لمجلس التعاون الخليجي لمشاورات لا تستثني أحد المقرر إقامتها أواخر الشهر الجاري، مشيرا إلى وقوف حكومته مع الرياض وحقها في الدفاع عن أمنها، حد قوله.
ورحب "عبدالملك" بدعوة مجلس التعاون الخليجي للمشاورات اليمنية، مطالبا القوى السياسية والاجتماعية على المشاركة المسؤولة في المشاورات لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة.