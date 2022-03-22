الخارجية اليمنية تكشف حقيقة الوثائق المتداولة بأسماء المدعوين لمشاورات الرياض

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفت وزارة الخارجية صحت الوثائق التي تم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تضمنت أسماء قيل إنها لأسماء الحاضرين للمشاورات المزمع اقامتها نهاية شهر مارس الجاري في الرياض.

وأشارت الخارجية في بيان نشرته على موقعها، إلى أن "ما تم تداوله من وثائق باسم الوزارة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص التحضيرات الجارية للمشاورات التي تعتزم الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنظيمها، هي وثائق مزورة".

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والتأكد من صحة تلك الوثائق قبل تداولها.

وكان ناشطون على مواقع التواصل قد نشروا وثائق قالوا إنها أسماء للشخصيات اليمنية المدعوة لحضور المشاورات التي دعت لها دول الخليج نهاية الشهر الجاري.

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، قد أعلن بدء حوار يمني - يمني في مقر الأمانة بالعاصمة الرياض، والتي ستنطلق من 27 مارس وحتى 7 من إبريل القادم، ويتوقع حضور 500 من شخصية يمنية.