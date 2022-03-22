آخر الاخبار

ما حقيقة نقل عدد كبير من صواريخ باتريوت الأمريكية إلى السعودية؟ أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا خبير يتحدث عن إمكانية استخدام بوتين “قنابل نووية صغيرة” بأوكرانيا.. وتحذير من خطر كامن بالبحر الأسود «معين عبد الملك»يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات كوسيلة ضرورية لحفظ أمن العالم الخارجية تنفي صحة الوثائق المنشورة.. العرشي يكشف الإسفين الحوثي لتشويه المشاورات الصين تهدد أمريكا بفرض عقوبات مماثلة.. ماذا يحدث؟ مليشيات الحوثي تصادر منزل قيادي مؤتمري بارز أول رد لبناني على بيان المملكة: سنقف أمام كل من يحاول تصدير الأذى لكم نائب الرئيس: تصعيد مليشيا الحوثي تجاه السعودية تحدي واستهتار بالمجتمع الدولي فلول الحوثي تنتحر مجدداً بأطراف جنوبي «مأرب»

الخارجية اليمنية تكشف حقيقة الوثائق المتداولة بأسماء المدعوين لمشاورات الرياض

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 279
 

نفت وزارة الخارجية صحت الوثائق التي تم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تضمنت أسماء قيل إنها لأسماء الحاضرين للمشاورات المزمع اقامتها نهاية شهر مارس الجاري في الرياض.

 

وأشارت الخارجية في بيان نشرته على موقعها، إلى أن "ما تم تداوله من وثائق باسم الوزارة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص التحضيرات الجارية للمشاورات التي تعتزم الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنظيمها، هي وثائق مزورة".

 

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والتأكد من صحة تلك الوثائق قبل تداولها.

 

وكان ناشطون على مواقع التواصل قد نشروا وثائق قالوا إنها أسماء للشخصيات اليمنية المدعوة لحضور المشاورات التي دعت لها دول الخليج نهاية الشهر الجاري.

 

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، قد أعلن بدء حوار يمني - يمني في مقر الأمانة بالعاصمة الرياض، والتي ستنطلق من 27 مارس وحتى 7 من إبريل القادم، ويتوقع حضور 500 من شخصية يمنية.

إقراء أيضاً
دلالات الإجماع الدولي في تصنيف المليشيا المدعومة من إيران كـ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة Economic News

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس