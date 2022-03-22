الصين تهدد أمريكا بفرض عقوبات مماثلة.. ماذا يحدث؟ مليشيات الحوثي تصادر منزل قيادي مؤتمري بارز أول رد لبناني على بيان المملكة: سنقف أمام كل من يحاول تصدير الأذى لكم نائب الرئيس: تصعيد مليشيا الحوثي تجاه السعودية تحدي واستهتار بالمجتمع الدولي فلول الحوثي تنتحر مجدداً بأطراف جنوبي «مأرب» مأرب..الفريق «بن عزيز» يلتقي بعدد من ضباط حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية يونيسف: 5 ملايين دولار دعم أممي للنازحين الجدد باليمن مجلس الوزراء السعودي: هجمات الحوثي العدائية تصعيد خطير يهدد إمدادات الطاقة الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف اليمنية على التوصل لهدنة خلال رمضان اجتماع مصري اماراتي اسرائيلي عقد بشرم الشيخ
صادرت مليشيات الحوثي منزل أحد القيادات المؤتمرية في محافظة حجة بالاضافة إلى بعض منازل أقاربه.
وذكر القيادي المؤتمري الشيخ فهد دهشوش على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القيادي المتحوث هلال الصوفي المعين من الحوثة محافظ محافظة حجه والهاشمي محمد سلبه قاموا برفقة أطقم بمصادرة بيته في حي الظهرين بمدينة حجه.
وأفاد أن الحملة الحوثية قامت كذلك بمصادرة منزل والده في حي نعمان بمحافظة حجه، في إطار النهج الحوثي بمصادرة ونهب ممتلكات خصوم المليشيات ومعارضيها.
وأكد دهشوش أن عمليات النهب الحوثية لن تغير من قناعاته ورفضه للظلم والكهنوت، وأن بيته وأمواله وكل ما يملك ليست أغلى من الوطن وحريته وكرامته وحقه في العيش الكريم كبقية شعوب العالم.