مليشيات الحوثي تصادر منزل قيادي مؤتمري بارز

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صادرت مليشيات الحوثي منزل أحد القيادات المؤتمرية في محافظة حجة بالاضافة إلى بعض منازل أقاربه.

وذكر القيادي المؤتمري الشيخ فهد دهشوش على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القيادي المتحوث هلال الصوفي المعين من الحوثة محافظ محافظة حجه والهاشمي محمد سلبه قاموا برفقة أطقم بمصادرة بيته في حي الظهرين بمدينة حجه.

وأفاد أن الحملة الحوثية قامت كذلك بمصادرة منزل والده في حي نعمان بمحافظة حجه، في إطار النهج الحوثي بمصادرة ونهب ممتلكات خصوم المليشيات ومعارضيها.

وأكد دهشوش أن عمليات النهب الحوثية لن تغير من قناعاته ورفضه للظلم والكهنوت، وأن بيته وأمواله وكل ما يملك ليست أغلى من الوطن وحريته وكرامته وحقه في العيش الكريم كبقية شعوب العالم.