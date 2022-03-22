نائب الرئيس: تصعيد مليشيا الحوثي تجاه السعودية تحدي واستهتار بالمجتمع الدولي

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد مليشيات الحوثي الإيرانية واستهدافها لمنشآت حيوية بالسعودية، يعد تحديا واستهتارا بالمجتمع الدولي وجهوده الرامية لإحلال السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد نائب الرئيس، حرص الشرعية اليمنية على إحلال السلام، وتقديمها في سبيل ذلك التنازلات وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية وآخرها دعوة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليجي لمختلف الأطراف اليمنية.

وأشار إلى تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ورفضها للسلام وإصرارها على سفك دماء اليمنيين واستهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أنه في الوقت الذي كان يفترض أن تتعاطى المليشيا مع دعوة مجلس التعاون بإيجابية باعتبارها فرصةً لوقف نزيف الدم، ذهبت الجماعة الإرهابية وبتوجيهات داعميها الإيرانيين نحو التصعيد، مستهدفة منشأة الطاقة والمنشآت الحيوية في المملكة في تحدٍ واستهتار بالغين بالمجتمع الدولي وجهوده الرامية لإحلال السلام.

وجدد نائب الرئيس إدانته لتصعيد المليشيات الانقلابية الخطير تجاه المملكة، بإطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية لاستهدف الأعيان المدنية، وخطوط إمدادات الطاقة العالمية، داعياً المجتمع الدولي للوقوف بحزم في مواجهة الإرهاب الحوثي ومحاسبة وردع داعميه الإيرانيين.

وتطرق إلى انتهاكات وجرائم المليشيات الحوثية بحق ابناء الشعب اليمني، وانتهاجها سياسة النهب والفيد التي ضاعفت من الأزمة الإنسانية والمعيشية وإفقار المواطنين.

وأشار إلى تدمير الاقتصاد لصالح مجموعة من قيادة المليشيات التي تستأثر بكل شي بينما يعاني المواطن من أزمات مختلفة ومتعددة في ظل مصادرة المليشيات الحوثية الايرادات ونهبها لرواتب الموظفين وحرفها لمسار المساعدات الإنسانية.

وأشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وموقف الصين الشعبية الداعم للشرعية وأمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

من جانبه، أشار السفير الصيني إلى دعم بلاده المتواصل للجهود الأممية والدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن، مجدداً التأكيد على دعم الصين لأمن ووحدة واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.