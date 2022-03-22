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فلول الحوثي تنتحر مجدداً بأطراف جنوبي «مأرب»

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مساء أمس الاثنين من كسر هجوماً لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الأعيرف جنوب مارب. 

   

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة بـ:أن معظم العناصر الحوثية المهاجمة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. 

 

وأضاف أن مدفعية الجيش أحبطت محاولات المليشيا الحوثية استحداث تحصينات وأخمدت مصادر نيران معادية في الجبهة الجنوبية.

  
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