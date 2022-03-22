مأرب..الفريق «بن عزيز» يلتقي بعدد من ضباط حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، بعدد من ضباط المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية المشاركين في دورة تدريبية أقيمت بمارب لتأهيل ضباط القيادة والسيطرة.

وكانت هيئة العمليات الحربية قد نظمت الدورة خلال الفترة الماضية برعاية وزارة الدفاع رئاسة هيئة الأركان العامة.

وخلال اللقاء رحب رئيس هيئة الأركان بضباط حراس الجمهورية.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية.

وأكد أن مستقبل اليمن ورهانه على أبنائه وشبابه المخلصين المؤمنين بتوحيد الصف ومواجهة العدو الأول لليمن المتمثل بمليشيا إيران الإرهابية الحوثية والتي تسعى إلى تمزيق الصفوف والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني.. مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لجميع منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الوطنية نظراً لما تعكسه ضرورة المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وطلب منهم نقل تحياته إلى قيادة المكتب السياسي والمقاومة الوطنية وكل المشاركين في المعركة الوطنية والذين صنعوا بطولات وانتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية.. متمنياً لهم المزيد من الإنتصارات

ومن جانبهم، عبر ضباط المقاومة الوطنية عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لما لاقوه من اهتمام خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية.. مؤكدين أهمية الخبرات والعلوم التي تلقوها والتي ستعزز من نجاحاتهم في المهام الموكلة إليهم.