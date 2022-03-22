يونيسف: 5 ملايين دولار دعم أممي للنازحين الجدد باليمن

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، أنها تلقت تمويلا أمميا بـ5 ملايين دولار لدعم النازحين الجدد في اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان: "قدم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة مبلغ خمسة ملايين دولار لليونيسف".

وأضافت أن "المساعدة تستهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين الجدد والمجتمعات الضعيفة في محافظات مأرب (وسط) والجوف (شمال) وحضرموت (جنوب شرق)".

وتابعت: "سيستفيد على مدى الأشهر الستة القادمة أكثر من 300 ألف شخص بما فيهم الأطفال من عدة تدخلات إنسانية في مجالات الصحة والتغذية وحماية الأطفال والمياه والصرف الصحي".

ونقل البيان عن فيليب دواميل، ممثل "يونيسف" في اليمن قوله: "يواجه الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في مخيمات النازحين ظروفا صعبة تستلزم تنفيذ استجابة عاجلة لتوفير احتياجاتهم الأساسية".

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.