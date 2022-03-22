مجلس الوزراء السعودي: هجمات الحوثي العدائية تصعيد خطير يهدد إمدادات الطاقة

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اعتبر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي ضد منشآت حيوية تصعيد خطير يعبر عن موقفها من المشاورات اليمنية المقبلة.



وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن" الهجمات العدائية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة تصعيد خطير".



وأضاف، أن هذا "التصعيد يعبر عن موقف المليشيا من دعوة الأمين العام لمجلس التعاون لاستضافة المشاورات اليمنية ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية".



وأكد البيان على "أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار".



وطالب، المجتمع الدولي، أن "يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية".



وشدد على مضامين تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن "المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".



وجدد المجلس ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه جراء تصعيد المليشيا.