الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف اليمنية على التوصل لهدنة خلال رمضان

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حث الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية، الثلاثاء 22 مارس/آذار، على التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تغريدة بتويتر، إن "التوصل لهدنة بمناسبة شهر ‎رمضان سيكون موضع ترحيب كبير للتخفيف من معاناة الناس في ‎اليمن".



وأضافت: "يشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع".



والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه بحث مع القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، ومسؤولين عمانيين، تنفيذ هدنة في البلاد خلال شهر رمضان المبارك (يبدأ أوائل أبريل/ نيسان) القادم.