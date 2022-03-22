مجلس الوزراء السعودي: هجمات الحوثي العدائية تصعيد خطير يهدد إمدادات الطاقة الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف اليمنية على التوصل لهدنة خلال رمضان اجتماع مصري اماراتي اسرائيلي عقد بشرم الشيخ أزمة حادة تضرب صنعاء وعدن تفاصيل عن المشاورات اليمنية القادمة.. مكانها وزمانها و6 محاور ستناقشها وأكثر من 500 شخصية وجهت لها دعوة الحضور السعودية تدعو للضغط على الحوثيين وترحب بمساع احياء عملية السلام في اليمن اليابان تنفجر بوجه روسيا وتصريحات نارية وقوية من رئيس الوزراء الياباني رقم تم حذفة مباشرة في روسيا وعاصفة جدل جراء عدد القتلى في الجيش..تفاصيل موقف تاريخي من الصحراء ....لماذا طلبت إسبانيا ود المغرب وأغضبت الجزائر شبوة اليمنية... صراع على الوصاية بين حلفاء أبوظبي
حث الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية، الثلاثاء 22 مارس/آذار، على التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تغريدة بتويتر، إن "التوصل لهدنة بمناسبة شهر رمضان سيكون موضع ترحيب كبير للتخفيف من معاناة الناس في اليمن".
وأضافت: "يشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع".
والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه بحث مع القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، ومسؤولين عمانيين، تنفيذ هدنة في البلاد خلال شهر رمضان المبارك (يبدأ أوائل أبريل/ نيسان) القادم.