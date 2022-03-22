اجتماع مصري اماراتي اسرائيلي عقد بشرم الشيخ

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أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء اسرائيل نفتالى بينت، في مدينة شرم الشيخ.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على صفحته بفيسبوك إن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي.
كما قال إنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
وكان ولي عهد أبوظبي، أكد أمس الاثنين، الحرص على مواصلة التنسيق مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة.
وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع "تويتر" أنه بحث مع السيسي في مدينة شرم الشيخ العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات الإقليمية والدولية.
كما أكد حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة، والعمل بين البلدين بما يحقق مصالحهما والمنطقة بشكل عام.