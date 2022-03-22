السعودية تدعو للضغط على الحوثيين وترحب بمساع احياء عملية السلام في اليمن

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جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء التأكيد على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل وقف تهديداتهم للملاحة الدولية.
وقال في كلمة خلال اجتماع وزارء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، إن تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة أجمع.
وتعليقا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي قال الوزير : نساند كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.
يشار إلى انتهاكات الحوثيين، كانت تصاعدت خلال اليومين الماضيين، إذ طالت منشآت مدنية وأخرى نفطية في السعودية.
ما دفع مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إلى التأكيد بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.