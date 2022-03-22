الحوثيون يُغلقون شركات تجارية مخالفة لقائمة الأسعار في صنعاء

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الإثنين، إغلاق عدد من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية، بما في ذلك شركة "ناتكو" التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه، على خلفية مخالفتهم قائمة الأسعار المقرة من قبل الجماعة.

ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، عن وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين عبدالوهاب الدرة قوله إن "عملية الاغلاق جاءت عقب تلقي وزارته بلاغات خلال اليومين الماضين عن ارتفاعات غير مبررة لبعض المواد الأساسية والاستهلاكية من قبل هذه الشركات".

وأضاف أنه تم اغلاق الشركات التي لم تتجاوب مع الإشعارات التي أرسلت لهم بعدم رفع الأسعار والالتزام بأسعار شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع أي ارتفاعات سعرية غير مبررة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية، نتيجة انعدام الوقود والجبايات الإضافية المهلكة التي تفرضها الجماعة على التجار.