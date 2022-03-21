الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن الهجوم الحوثي على السعودية

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أدانت الأمم المتحدة، مساء اليوم، بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية.
وكان التحالف قد اعلن في وقت سابق دعم الشرعية في اليمن أنه سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني اليمني الذي طرحه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وأعرب التحالف في بيان له عن دعمه الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، إلا أنه قال إن المليشيات الحوثية تسعى لإفشاله.
وحذر التحالف “مليشيا الحوثي من عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة”.