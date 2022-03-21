لجنة برلمانية تلتقي محافظ مأرب وقيادة السلطة المحلية

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التقت لجنة برلمانية تزور محافظة مأرب برئاسة عبدالوهاب معوضة، اليوم، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية، للاطلاع على مجمل الأوضاع التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية والعسكرية بالمحافظة، والتحديات التي تواجهها، وأوجه الدعم الذي تحتاجه لتعزيز صمودها في المعركة الوطنية التي تخوضها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة.
وخلال اللقاء أوضحت اللجنة التي تضم حسين السوادي، ومحمد العسلي، وعبدالملك القصوص، أن زيارتها للمحافظة تأتي بتكليف من هيئة رئاسة المجلس للاطلاع على مجمل الأوضاع في المحافظة العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية والإنسانية ومستوى أداء المؤسسات الحكومية، وتفقد أحوال أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية البواسل، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها في تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس في إطار دور البرلمان وواجباته الدستورية والرقابية.
وحثت اللجنة على حشد كافة الموارد والجهود وتقديم كافة أوجه الدعم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية للمحافظة لتعزيز صمودها والإسراع في تمكينها من تحقيق النصر المنشود لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية والانطلاق لاستعادة عاصمة اليمن وبقية المحافظات وإنهاء معاناة اليمنيين من بطش وإرهاب مليشيا الحوثي.