واشنطن : ندين هجمات المليشيات وندعم المملكة للدفاع عن أراضيها

الإثنين 21 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة العربية السعودية، مشددا على مواصلة الولايات المتحدة دعم المملكة للدفاع عن أراضيها.

يأتي ذلك فيما دانت الأمم المتحدة بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي في الساعات الأولى اليوم الأحد، من خلال استهداف صاروخ باليستي وتسع طائرات مسيرة لمنشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن استمرار هذه الجماعة في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة يعكس مجدداً رفضها جهود السلام، كما يعد خرقاً سافراً لقراري مجلس الأمن 2216 و2624.

ونقل المصدر المسؤول عن الأمين العام قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف وراءها بهدف زعزعة استقرار المنطقة، مجدداً التأكيد على وقوف الجامعة العربية بجانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وحفظ استقرارها وصون أمنها.