الحوثيون يعلنون وصول سفينة نفط الى ميناء الحديدة

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية،الإثنين، وصول سفينة مشتقات نفطية تابعة للأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، وسط أزمة خانقة للوقود في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وقال المتحدث باسم شركة النفط الخاضعة للحوثيين عصام المتوكل في تغريدة له على تويتر، إن سفينة "مليحة" تابعة للأمم المتحدة، تحمل على متنها "4,222" طنا من مادة الديزل وصلت إلى ميناء الحديدة، فيما السفينة الإسعافية "قيصر" لا تزال محتجزة قبالة سواحل جازان جنوبي السعودية.
وتشهد المناطق الخاضعة للحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية نتيجة القيود التي يفرضها التحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة، ومنع جماعة الحوثي لمئات الشاحنات المحملة بالوقود من دخول مناطقهم، مشترطة عليهم تسليمها إلى شركة النفط.
وتسببت هذه الأزمة، بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، بينما وصلت تعرفة المواصلات داخل العاصمة صنعاء إلى مائتين ريال بدلا من مائة ريال، في جرعة جديدة مثبتة من شأنها مفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.