”غروندبرغ“ يواصل مشاوراته مع المكونات اليمنية ويلتقي ممثلين عن مجلس الحراك الثوري واتحاد الرشاد

الإثنين 21 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، عقد مشاورات ثنائية مع مكونات يمنية حول إطار العمل لحل الأزمة في البلاد.



وقال مكتب غروندبرغ في بيان، إن "المبعوث الأممي التقى ممثلين عن المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في العاصمة الأردنية عمان".



وأضاف، "أكد المشاركون أهمية القضية الجنوبية، والحاجة لإعادة تفعيل القطاعات الإيرادية وتحييد الاقتصاد في اليمن".



كما التقى المبعوث الأممي الخاص اليوم ممثلين عن اتحاد الرشاد اليمني (السلفي) في سياق مشاوراته حول إطار العمل، وفق المصدر ذاته.



وتابع: "شدد المشاركون على الحاجة لإعطاء القضايا الإنسانية والاقتصادية الأولوية في حين يتم تأمين ضمانات دولية واقليمية لإنهاء النزاع في اليمن".



والسبت الماضي، التقى غروندبرغ، بالقيادي الحوثي محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين في مسقط، لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان.