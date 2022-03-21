”غروندبرغ“ يواصل مشاوراته مع المكونات اليمنية ويلتقي ممثلين عن مجلس الحراك الثوري واتحاد الرشاد فوائدُ شرب الماء بانتظام دواء لكثير من الأمراض فوق ما تتخيل ..ودعا لزيارة الطبيب مع اقتراب شهر رمضان..اليك طرق مقارمة العطش أثناء الصيام تحذيرات عاجلة من خطر مرعب يستهدف مستخدمي الواتسآب ”بيريتا“ الإيطالية تزود الحرس الملكي السعودي بـ 3500 مدفع رشاش PMX صحيفة أميركية تكشف عن طلب سعودي تأخرت واشنطن في تلبيته بسبب بروتوكولات أمنية عاجل: السعودية تخلي مسئوليتها أمام العالم بعد تعرض منشآتها النفطية لهجمات الحوثيين وتحذر من آثارٍ وخيمة رعب حوثي بسبب الدعوة لمشاورات في الرياض والمشاط يفصح عن مخاوف جماعته كشف تفاصيل مخطط إماراتي خطير لفصل سقطرى عن الجغرافيا اليمنية توقيع صفقة ناجحة بين قطر والمانيا لتقليل الإعتماد على روسيا
واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، عقد مشاورات ثنائية مع مكونات يمنية حول إطار العمل لحل الأزمة في البلاد.
وقال مكتب غروندبرغ في بيان، إن "المبعوث الأممي التقى ممثلين عن المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في العاصمة الأردنية عمان".
وأضاف، "أكد المشاركون أهمية القضية الجنوبية، والحاجة لإعادة تفعيل القطاعات الإيرادية وتحييد الاقتصاد في اليمن".
كما التقى المبعوث الأممي الخاص اليوم ممثلين عن اتحاد الرشاد اليمني (السلفي) في سياق مشاوراته حول إطار العمل، وفق المصدر ذاته.
وتابع: "شدد المشاركون على الحاجة لإعطاء القضايا الإنسانية والاقتصادية الأولوية في حين يتم تأمين ضمانات دولية واقليمية لإنهاء النزاع في اليمن".
والسبت الماضي، التقى غروندبرغ، بالقيادي الحوثي محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين في مسقط، لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان.