فوائدُ شرب الماء بانتظام دواء لكثير من الأمراض فوق ما تتخيل ..ودعا لزيارة الطبيب

الإثنين 21 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قد يظن البعض أن المياه تستخدم فقط لري الظمأ والعطش خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أثبت العلم الحديث أن للمياه استخدامات متعددة في شتى المناحي الصحية المتعلقة بالإنسان فهى دواء للكثير من الأمراض ومنها الأملاح الزائدة والتخلص من السموم ولها فائدة كبيرة في خفض الوزن.

وتلعب كمية الماء التي يستهلكها الشخص يوميًا دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، ويجب الانتباه إلى أن الشعور بالعطش قد يدل علي جفاف الجسم، وقد يتسبب في الإرهاق، ضعف العضلات، الدوخة وأعراضا أخرى، كثيرة لذلك يجب الحرص علي تناول من 3 إلى 4 لترات من المياه في اليوم.

وترصد "بوابة الأهرام" أهمية المياه للحفاظ على صحة الجسم من خلال الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية.

1- خفض الوزن يساعد شرب الماء على فقدان الشهية، كما يمنح الشعور بامتلاء المعدة بشكل نسبي، كذلك يؤدي شرب الماء قبل الوجبة وخلالها إلى استهلاك كمية أقل من السعرات الحرارية، الكربوهيدرات والدهنيات، ويعطي شعورًا بالشبع وامتلاء المعدة بسهولة أكبر.

2- يقلل من النوبات القلبية ووجدت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 5 أكواب ماء يومياً انخفضت فرص إصابتهم بالنوبة القلبية بنسبة 41% خلال فترة الدراسة، مقارنة بالذين شربوا أقل من كوبين من يومياً.

3- الصداع غالبا ما يكون سبب الصداع هو عدم شرب كمية كافية من الماء، فيشعر الجسم بالجفاف فيسبب آلام بالرأس .

4- يحسن البشرة يساعد شرب الماء على تفتيح البشرة ومنحها سمات المظهر المشرق والصحي، ويعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها، كما أن السبب الرئيسي لجفاف وضعف البشرة يكمن في عدم شرب كمية كافية من السوائل، إذ تعتبر المياه السبب الرئيسي في الحفاظ على رطوبة بشرة الوجه.

5- التخلص من السموم شرب المياه وسيلة رائعة ومهمة جداً لتنظيف الجسم من السموم والفضلات، وخاصة عند شرب الماء على معدة فارغة، كما أن الماء الدافئ يعد وسيلة ممتازة لمكافحة حالات التسمم، لأن حرارة الجسم تبدأ بالارتفاع وهذا يؤدي إلى التعرق وطرد السموم الموجودة من الجسم ويتم تنظيفه.

فوائد شرب المياه على صحة الجسم: 1- شرب المياه بكمية كافية يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم.

2- يحافظ على صحة الجسم ويحميه من الالتهابات والألم.

3- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحميه من التقرحات والالتهابات، كما يعمل على الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي.

4- يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

5- شرب المياه باستمرار يحد من خطر الإصابة بحب الشباب والبثور السوداء. 6- علاج آلام الظهر، حيث تتكون أقراص العمود الفقري من نسب عالية من الماء.

7- معالجة حالات الربو.

8- معالجة ارتفاع ضغط الدم، غثيان الحمل، حصى الكلى.

9- يحسن من صحة الأسنان.

10- يساعد على تحسين القدرة على التركيز