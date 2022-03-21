مع اقتراب شهر رمضان..اليك طرق مقارمة العطش أثناء الصيام

الإثنين 21 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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خلال شهر رمضان، يعاني الكثير من الأشخاص بسبب العطش الشديد، فمن الطبيعي أن تشعر بالعطش بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو القيام بتمارين شاقة، خاصة عندما يكون الجو حارًا، ومع ذلك، أحيانًا يكون عطشك أقوى من المعتاد ويستمر بعد أن تشرب.

إليك طرق من خلالها يمكنك مقاومة العطش أثناء الصيام:

ـ يحتاج كل عضو ونسيج وخلايا في جسمك إلى الماء، حيث يساعد الماء الجسم في الحفاظ على درجة حرارة طبيعية، وتليين وتبطين المفاصل، وحماية الدماغ والنخاع الشوكي، وتخليص الجسم من الفضلات من خلال التعرق والتبول وحركات الأمعاء.

ـ يحتاج الجسم إلى شرب السوائل بانتظام طوال اليوم، يمكنك زيادة استهلاكك للمياه عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمياه ، مثل:كرفس، البطيخ، والطماطم، والبرتقال.

ـ تناول ماء جوز الهند؛ فعلى عكس المشروبات الرياضية الاصطناعية ، فإن ماء جوز الهند غير المحلى يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات بشكل طبيعي ، وفي نفس الوقت يكون غنيًا بالبوتاسيوم ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الترطيب الجيد، بالإضافة إلى ذلك ، فإن ماء جوز الهند يتكون من حوالي 95٪ ماء.

ـ شرب ماء الليمون: حيث تعد إضافة شرائح الليمون الطازجة إلى الإبريق من أسهل الطرق لتنعيم الماء وجعله أكثر فائدة، لكن الفوائد لا تنتهي عند هذا الحد، الليمون غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، في الواقع ، يحتوي الليمون على بوتاسيوم أكثر من التفاح أو العنب.

ـ ابق هادئ، سيساعدك الحفاظ على البرودة على تقليل عطشك. ـ تناول قطعة من الفاكهة الباردة أو المجمدة ، مثل العنب أو الفراولة أو التوت الأزرق. ـ جمد مشروبك المفضل في زجاجة واشربه بينما يذوب السائل. ـ اشطف فمك بغسول الفم، هذا يساعد على التخلص من الشعور بجفاف الفم ويقلل من العطش.

ـ قم بوزن نفسك في نفس الوقت كل يوم واضبط تناول السوائل وفقًا لذلك، يعمل هذا جيدًا إذا كانت كمية الطعام التي تستهلكها يوميًا لا تختلف كثيرًا

. ـ خذ كوبًا واحدًا من الشاي أو القهوة يوميًا، تذكر أن تناول السوائل لا يشمل الماء فحسب، بل يشمل أيضًا الشاي والقهوة والحليب والعصير والآيس كريم والمشروبات الباردة والحساء والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والعنب والخس والطماطم والكرفس والمرق والجيلاتين، والمعالجات المجمدة مثل المصاصات.

ـ عندما تشعر بالعطش، تناول كمية قليلة من الماء أو جرب الثلج، خذ مكعب ثلج صغير وقم بمضغه، يبقى الثلج في الفم أطول من السائل، لذا فهو أكثر إرضاءً من نفس كمية الماء.