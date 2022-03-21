صحيفة أميركية تكشف عن طلب سعودي تأخرت واشنطن في تلبيته بسبب بروتوكولات أمنية عاجل: السعودية تخلي مسئوليتها أمام العالم بعد تعرض منشآتها النفطية لهجمات الحوثيين وتحذر من آثارٍ وخيمة رعب حوثي بسبب الدعوة لمشاورات في الرياض والمشاط يفصح عن مخاوف جماعته كشف تفاصيل مخطط إماراتي خطير لفصل سقطرى عن الجغرافيا اليمنية توقيع صفقة ناجحة بين قطر والمانيا لتقليل الإعتماد على روسيا لماذا تباينت مواقف الأطراف اليمنية من الأزمة الأوكرانية؟ (تقرير) 140 مليون برميل ...الجزائر تفاجئ العالم وتعلن عن اكتشافها حقل نفطي جديد صحيفة غربية تكشف عن تفاصيل منظومة صواريخ باتريوت أمريكية متطورة تصل الرياض تفاصيل المعارك المشتعلة في أوكرنيا لليوم 26 ومهلة روسية المغادرة مدينة ماريوبول بدون اسلحة الحرب المشتعلة تحصد القادة.......سقوط قيادات روسية بارزة وكبيرة في معارك مصيرية وفاصلة مع أوكرانيا
أرسلت واشنطن عددا كبيرًا من بطاريات أنظمة الدفاع الجوية باتريوت إلى السعودية لصد هجمات مليشيا الحوثي.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين رفيعين، أن إرسال البطاريات جرى الشهر الماضي.
وأوضحت أن الحكومة السعودية لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصةً بعد هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون.
وأشارت إلى أن تلبية الطلب تأخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة، دون مزيد من التفاصيل حول عدد البطاريات التي استلمتها السعودية.
وأمس شنت مليشيا الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت مدنية واقتصادية.
وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتركيا وقطر والكويت وعدد من الدول الهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.
وجددت واشنطن التزامها الراسخ بدعم الدفاع عن المملكة، مشددة على ضرورة توقف الحوثيين عن محاولاتهم العنيفة لعرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.