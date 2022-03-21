صحيفة أميركية تكشف عن طلب سعودي تأخرت واشنطن في تلبيته بسبب بروتوكولات أمنية

الإثنين 21 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 392

أرسلت واشنطن عددا كبيرًا من بطاريات أنظمة الدفاع الجوية باتريوت إلى السعودية لصد هجمات مليشيا الحوثي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين رفيعين، أن إرسال البطاريات جرى الشهر الماضي.

وأوضحت أن الحكومة السعودية لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصةً بعد هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون.

وأشارت إلى أن تلبية الطلب تأخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة، دون مزيد من التفاصيل حول عدد البطاريات التي استلمتها السعودية.

وأمس شنت مليشيا الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت مدنية واقتصادية.

وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتركيا وقطر والكويت وعدد من الدول الهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وجددت واشنطن التزامها الراسخ بدعم الدفاع عن المملكة، مشددة على ضرورة توقف الحوثيين عن محاولاتهم العنيفة لعرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.