رعب حوثي بسبب الدعوة لمشاورات في الرياض والمشاط يفصح عن مخاوف جماعته

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ارجع الصحفي احمد عايض، السبب في رفض مليشيات الحوار لمبادرة السلام التي اطلقها مجلس التعاون الخليجي، الى خوف تلك المليشيات من النتائج المتوقعة لاي محادثات قادمة في السعودية.
وقال رئيس تحرير موقع مأرب برس، في منشور على صفحته في فيسبوك انه هناك رعب في صفوف المليشيات من نتائج المشاورات التي دعا اليها التعاون الخليجي، وهذا ما افصح عنه رئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط.
المشاط قال خلال اجتماع بحكومة صنعاء غير المعترف بها، ان مشاورات الرياض عنوانها السلام وباطنها العدوان، حد تعبيره.
وفي اشارة للسبب الذي تتخوف منه جماعة الحوثي من هذه المشاورات، تحدث المشاط بان الهدف هو لملمة ما وصفه بالشتات داخل صفوف وجبهات «المنافقين والخونة»،ويقصد «جبهة الشرعية والاطراف المؤيدة لها» وهو ما تخشاه الجماعة الانقلابية ولا تريده .