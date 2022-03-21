قدم.. برشلونة يثأر لنفسه ويُسقط الريال برباعية في "الكلاسيكو"

الإثنين 21 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حسم برشلونة موقعة الكلاسيكو بفوزٍ كبير حققه على غريمه الأزلي ريال مدريد في "سانتياغو برنابيو" بأربعة أهداف دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

بدأ اللقاء بنسق هجومي مرتفع بدأه الريال بفرصة خطيرة أبطل مفعولها الحارس الألماني تير شتيغن بتصديه لتسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيورز، ورد عليه برشلونة بمحاولة أخطر تألق البلجيكي تيبو كورتوا في ردها وحرمان بيير أوباميانغ وعثمان ديمبلي من افتتاح التسجيل.

وتبادل الفريقان الفرص إلى أن نجح برشلونة في تسجيل أول أهدافه عند الدقيقة 29 من كرة عرضية أرسلها الفرنسي ديمبلي لتجد الغابوني أوباميانغ الذي حولها برأسية مميزة في شباك الريال.

عقب الهدف آلت الأفضلية بشكل كامل للفريق الكتالوني الذي أضاف هدفا ثانيا عند الدقيقة 38 إثر كرة مرفوعة من ركلة زاوية طار لها المدافع الأوروغوياني رونالد أروخو وأسكنها المرمى برأسية قوية.

في الشوط الثاني توقع الجماهير المدريدية ظهور ردة فعل من جانب فريقهم تعوض ما حصل في الشوط الأول، غير أن برشلونة ضرب بقوة وعزز تقدمه بهدف ثالث عن طريق فيران توريس في الدقيقة 47 بعد تمريرة من أوباميانغ.

ووسط صدمة الهدف الثالث تلقى "الملكي" الهدف الرابع في شباكه مع حلول الدقيقة 51، من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى توريس الذي رد الهدية لزميله أوباميانغ ومرر له كرة على طبق من ذهب استغلها الأخير وهز الشباك.

وسيطر برشلونة على ما تبقى من دقائق وسط فشل عناصر الريال في إبداء أي ردة فعل على ملعبهم، ليتمكن الفريق الكتالوني من الرد على خسارته في "كامب نو" بهدفين لواحد، وتحقيق الفوز الأول بعد خمس هزائم مُتتالية على فريق العاصمة الأبيض.

وبهذا الفوز العريض ارتقى برشلونة إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بينما تجرع ريال مدريد مرارة الهزيمة الثالثة في الدوري هذا الموسم لكنه بقي في صدارة الترتيب بـ 66 نقطة.