”غروندبرغ“ يبحث مع وفد الحوثيين ”هدنة“ خلال شهر رمضان المبارك

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، أنه بحث مع قيادي حوثي ومسؤولين عمانيين، تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان المبارك في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات .
وقال مكتب غروندبرغ، في تغريدة عبر تويتر: "التقى المبعوث الأممي أمس (السبت) بكبير مفاوضي أنصار الله (الحوثيين) ، محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين في مسقط".
وأفاد بأن "مباحثات غروندبرغ ناقشت مشاورات الأمم المتحدة الجارية (في الأردن)، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المبارك (يبدأ مطلع أبريل /نيسان)".
وأضاف المكتب: "يواصل المبعوث المباحثات مع أطراف النزاع"، دون تفاصيل أخرى.
وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة البلاد، وفق مراقبين.
وفي 7 مارس /آذار الجاري ، بدأ غروندبرغ سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، مع عدة أطراف يمنية، ضمن الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد مسارات تعمل على حل مستدام للنزاع.