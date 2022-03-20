للاستعاضة عن الغاز الروسي.. ألمانيا وقطر تبرمان شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن بلاده توصلت إلى شراكة طويلة الأمد مع قطر في مجال الطاقة.

وبحسب هيئة البث العامة الألمانية (إيه.آر.دي)، تسعى ألمانيا إلى أن تصبح أقل اعتماداً على مصادر الطاقة الروسية.

من جهته، أشار الديوان الأميري في قطر في بيان إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل هابيك وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.

وأشار وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي في بيان أنه التقى أيضاً مع هابيك في الدوحة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وألمانيا في مجال الطاقة والتعاون المشترك.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في برلين أنه تم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح أن “الشركات التي أتت إلى قطر مع هابيك ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري”.

وتعد روسيا أكبر مورد للغاز لألمانيا، وقد أطلق وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد بلاده على روسيا في مجال الطاقة منذ أن غزت جارتها أوكرانيا.

شراكة ألمانيا وقطر طويلة الأمد

ووفقاً لتقرير وكالة “إس أند بي غلوبال” الصادر يوم الخميس الفائت، يمكن لشركة قطر للطاقة في المدى القصير تحويل جزء صغير من إنتاجها للغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد بعض النقص في حال تراجعت واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل كبير، أو لدعم جهود دول الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الغاز لديهم.

وقال التقرير إن معظم عقود الغاز التي ترتبط بها الشركة هي عقود طويلة الأجل، وتنتهي بعد أربع سنوات أو أكثر، مع شحنات قابلة للتحويل تمثل ما بين 10% و15% من إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال في أحسن الأحوال.