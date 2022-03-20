التحالف الوطني للأحزاب السياسية يعلن موقفه من دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية - يمنية بـ الرياض

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رحب التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمشاورات يمنية - يمنية في مقر الأمانة العامة للمجلس.
واعتبر التحالف في بيان له اليوم هذه الدعوة فرصة حقيقية لمناقشات جادة ووضع حلول للازمة اليمنية بما يضمن انهاء الأنقلاب واستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل ومستدام مرتكزاً على المرجعيات الثلاث المعترف بها والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦.
واستنكر التحالف الوطني طريقة تعاطي المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران مع الدعوة وقصفها المنشأت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمدن اليمنية المحررة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي حصلت عليها المليشيات الحوثية من النظام الإيراني.
واعتبر هذا التصرف دليلاً كاملاً على رفض المليشيات الحوثية لدعوات السلام واصرارها على استمرار الحرب غير مبالية بمعاناة المواطنين اليمنيين نتيجة الحرب الظالمة التي اشعلتها المليشيات بدعم من النظام الايراني الساعي للتوسع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.