”غروندبرغ“ يبحث مع وفد الحوثيين ”هدنة“ خلال شهر رمضان المبارك الحجرف: المشاورات اليمنية تهدف لحث جميع الأطراف للقبول بوقف شامل لإطلاق النار للاستعاضة عن الغاز الروسي.. ألمانيا وقطر تبرمان شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة التحالف الوطني للأحزاب السياسية يعلن موقفه من دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية - يمنية بـ الرياض هجمات الحوثي على المملكة.. مجلس وزراء الداخلية العرب يصدر بياناً شديد اللهجة ويدعو إلى اتخاذ مواقف حازمة سر تأخر التحالف في الرد على الهجمات الحوثية الاخيرة التي استهدفت المملكة مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً بشأن هجوم الحوثي الأخير على السعودية عاجل الإمارات تدعو المجتمع الدولي لتأديب المليشيات الحوثية وتطالب برد رادع لها عاجل.. هجوم حوثي جديد يستهدف إحدى المنشآت الإقتصادية الهامة في المملكة السعودية: انخفاض إنتاج مصفاة ينبع لتكرير النفط عقب هجوم للحوثيين
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم، اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه المملكة العربية السعودية ومحاولاتها استهداف الأعيان الاقتصادية والمدنية من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة.
وقالت الأمانة ومقرها تونس في بيان صحفي، "أنها تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية والممارسات العدائية التي تمثل جرائم حرب تستوجب المحاسبة عليها والتي تعد دليلا بارزا على إمعان تلك الميليشيا المدعومة بالمال والسلاح من إيران في تجاوزاتها لجميع الحرمات والحدود الإنسانية والأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية".
وأضاف البيان "أن تلك الأعمال تؤكد على رفض مليشيا الحوثي دعوات السلام والجهود والمبادرات العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية".
وأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات المستمرة ومحاسبة مرتكبيها,مجددة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها .