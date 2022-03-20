هجمات الحوثي على المملكة.. مجلس وزراء الداخلية العرب يصدر بياناً شديد اللهجة ويدعو إلى اتخاذ مواقف حازمة

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم، اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه المملكة العربية السعودية ومحاولاتها استهداف الأعيان الاقتصادية والمدنية من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت الأمانة ومقرها تونس في بيان صحفي، "أنها تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية والممارسات العدائية التي تمثل جرائم حرب تستوجب المحاسبة عليها والتي تعد دليلا بارزا على إمعان تلك الميليشيا المدعومة بالمال والسلاح من إيران في تجاوزاتها لجميع الحرمات والحدود الإنسانية والأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان "أن تلك الأعمال تؤكد على رفض مليشيا الحوثي دعوات السلام والجهود والمبادرات العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية".

وأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات المستمرة ومحاسبة مرتكبيها,مجددة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها .