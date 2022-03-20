سر تأخر التحالف في الرد على الهجمات الحوثية الاخيرة التي استهدفت المملكة

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاحد إنه سيمارس ضبط النفس وذلك لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية مؤكدا أنه يحتفظ بحق الرد على الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات مفخخة دون طيار.
حيث قال التحالف اليوم الأحد في بيان رسمي"سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني - اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد".
وأضاف التحالف "على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة".
واختتم التحالف بالقول "ندعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية والحوثيون يسعون لإفشالها".
وكان تحالف دعم الشرعية قد اعلن مساء اليوم الاحد، وقوع هجوم حوثي عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.
وأضاف أنه نتج عن الهجوم، حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.