مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً بشأن هجوم الحوثي الأخير على السعودية

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الأحد، بياناً أدان فيه هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف محطة توزيع بترول في جدة السعودية.

وأضاف بيان التعاون الخليجي: “هجمات الحوثي لا تستهدف السعودية فقط وإنما الاستقرار الإقليمي والدولي”.

وصباح اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي واستهدفت عدداً من المواقع جنوب المملكة.

واتهم التحالف ميليشيا الحوثي بشنّ هجمات عدائية استهدفت منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة أكبر مصدّر للنفط بالعالم.

وأكد التحالف أنه أحبط “هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو بينبع، حيث اعترض ودمر 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية”.

هذا فيما اعلن تحالف دعم الشرعية مساء اليوم الاحد، وقوع هجوم حوثي عدائي جديد استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.

وأضاف في بيان رسمي أنه نتج عن الهجوم، حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

وأشار إلى أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.