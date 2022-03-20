سر تأخر التحالف في الرد على الهجمات الحوثية الاخيرة التي استهدفت المملكة مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً بشأن هجوم الحوثي الأخير على السعودية عاجل الإمارات تدعو المجتمع الدولي لتأديب المليشيات الحوثية وتطالب برد رادع لها عاجل.. هجوم حوثي جديد يستهدف إحدى المنشآت الإقتصادية الهامة في المملكة السعودية: انخفاض إنتاج مصفاة ينبع لتكرير النفط عقب هجوم للحوثيين تركيا تعلن موقفها من استهداف المليشيات الحوثية لعدة نقاط في السعودية خذلان المانحين لليمن يصيب أنجلينا جولي وليندر كينج بالإحباط والبلد على أبواب كارثة محتملة مكتب مبعوث الأمم المتحدة يعلن عن هدنة محتملة باليمن تبدأ في هذا الموعد عاجل: التحالف يحبط هجوم وشيك يستهدف الملاحة في البحر الأحمر ويعلن تدمير أكثر من 100 زورق مفخخ رواية الحوثيون حول الهجمات الأخيرة على المملكة والتحالف يكشف نتائج التحقيقات الأولية ونوع الصواريخ المستخدمة
أصدر مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الأحد، بياناً أدان فيه هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف محطة توزيع بترول في جدة السعودية.
وأضاف بيان التعاون الخليجي: “هجمات الحوثي لا تستهدف السعودية فقط وإنما الاستقرار الإقليمي والدولي”.
وصباح اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي واستهدفت عدداً من المواقع جنوب المملكة.
واتهم التحالف ميليشيا الحوثي بشنّ هجمات عدائية استهدفت منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة أكبر مصدّر للنفط بالعالم.
وأكد التحالف أنه أحبط “هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو بينبع، حيث اعترض ودمر 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية”.
هذا فيما اعلن تحالف دعم الشرعية مساء اليوم الاحد، وقوع هجوم حوثي عدائي جديد استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.
وأضاف في بيان رسمي أنه نتج عن الهجوم، حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.