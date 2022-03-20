عاجل.. هجوم حوثي جديد يستهدف إحدى المنشآت الإقتصادية الهامة في المملكة

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية مساء اليوم الاحد، وقوع هجوم حوثي عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.

وأضاف في بيان رسمي أنه نتج عن الهجوم، حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

وأشار إلى أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.