عاجل.. هجوم حوثي جديد يستهدف إحدى المنشآت الإقتصادية الهامة في المملكة

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أعلن تحالف دعم الشرعية مساء اليوم الاحد، وقوع هجوم حوثي عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.
وأضاف في بيان رسمي أنه نتج عن الهجوم، حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.