السعودية: انخفاض إنتاج مصفاة ينبع لتكرير النفط عقب هجوم للحوثيين

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن مصدر مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، انخفاض مستوى إنتاج مصفاة شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف)، بشكلٍ مؤقّت عقب هجوم للحوثيين.

وعلن مصدر مسؤول في الوزارة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد مساء أمس.

كما تعرض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ومرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد صباح اليوم.

وأدى الاعتداء على مرافق (ياسرف) إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقت، “وسيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون”.

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة الاعتداءات، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية.. “إنما هي محاولات جبانة، تخرق كل القوانين والأعراف الدولية”.

وذكر المصدر أن هذه الإعتداءات لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، شنت جماعة الحوثي عدة هجمات على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هجوما معاديا استهدف محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق (تابعة لمنطقة جازان) ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب غرب المملكة ومحطة الغاز بخميس مشيط ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومحطة للغاز الطبيعي المسال تابعة لأرامكو أيضا في ينبع (غرب) المملكة.

وأعلن الحوثيون تبنيهم للهجمات، وقال متحدث الجماعة العسكري، إنهم نفذوا قصفا على عدد من الأهداف الحيوية والهامة في مناطقَ أبها وخميس مشيط وجيزانَ وسامطة وظهران الجنوب.

من جانبها، أدانت الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية الهجوم واعتبرته رداً على دعوة السعودية ودول مجلس التعاون للتشاور والسلام بين كافة الاطراف المتنازعة في اليمن .

والخميس الماضي، أكد مجلس التعاون الخليجي إنه يسعى لاستضافة مباحثات بين الأطراف اليمنية، رغم رفض الحوثيين إجراء محادثات في “دول معادية”.