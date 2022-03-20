تركيا تعلن موقفها من استهداف المليشيات الحوثية لعدة نقاط في السعودية

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أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إدانتها للهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ..
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية، صباح الأحد، بطائرات دون طيار وصواريخ"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وأكد البيان على "رفض أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية"، وشدد البيان على" تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات".
كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي صرح، في وقت سابق الأحد، بأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران "صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".