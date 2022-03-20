مكتب مبعوث الأمم المتحدة يعلن عن هدنة محتملة باليمن تبدأ في هذا الموعد

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن مكتب هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن اليوم الاحد إنه يناقش هدنة محتملة في اليمن خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل القادم.

وذكر المكتب أن غروندبرغ التقى، السبت، مع رئيس وفد الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان. ويواصل المبعوث المباحثات مع أطراف النزاع".

وكانت الأمم المتحدة رحبت الجمعة، بمبادرة تقدم بها مجلس التعاون الخليجي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن في الأسابيع المقبلة دعما لجهود الأمم المتحدة.

يتزامن ذلك مع تصعيد حوثي كبير، باستهداف المملكة بعدة هجمات مساء امس وفجر اليوم.