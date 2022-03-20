عاجل: التحالف يعلن احباط هجوم وشيك يستهدف الملاحة في البحر الأحمر

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل (2 ظهر اليوم الأحد)، تدمير زورق مفخخ في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة بالبحر الأحمر.
وقال التحالف انه حتى الان قد "دمر 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر".
وأضاف : "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وُينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.
وأكد بيانٌ للتحالف أن ميليشيا الحوثي استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه بالشقيق، ومحطة توزيعٍ تابعة لشركة أرامكو بجازان.