رواية الحوثيون حول الهجمات الأخيرة على المملكة والتحالف يكشف نتائج التحقيقات الأولية

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن ،اليوم الأحد، استهداف منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية، بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري للمليشيات يحيى سريع في بيان :نفذت قواتنا عملية عسكرية واسعة شملتِ المرحلةُ الأولى منها قصف عددمن منشآتِ العدوِ السعوديِ الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض ومنطقةِ ينبع ومناطقَ أخرى بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.

‏وأضاف :تم كذلك قصف عددٍ من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميسِ مشيط وجيزان وسامطة وظهران الجنوب بدفعة من الصواريخِ البالستية والمجنحة والطائراتِ المسيرة.

من جانبه أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، تدمير تسع طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي المسلحة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية صعدت مساء السبت وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان ، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

وأشار إلى أن الهجمات العدائية للجماعة المسلحة تتعمد استهداف استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية و باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وأفاد أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام الجماعة لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان ، وشملت المواقع المستهدفة كذلك محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط ، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية بينبع.

وتابع: الهجمات العدائية تسببت ببعض الأضرار المادية بالمنشآت و مركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف و تناثر شظايا الاعتراض ، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

وبيّن أن هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا ، كما أنها تعبر عن موقف الجماعة من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية – يمنية بين جميع الأطراف اليمنية ، وتؤكد نهج المليشيا الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.