اليمن تدين استهداف مليشيات الحوثي الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والطاقة في السعودية

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 154

عبرت الجمهورية اليمنية عن ادانتها بأشد وأقسى العبارات استهداف مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والطاقة في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة مساء امس وفجر اليوم .

واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على نهج المليشيات الحوثية وسلوكها الارهابي العدائي الرافض لكافة الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

واشارت الوزارة الى ان تلك الهجمات الارهابية تعتبر رداً على دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات بين جميع الاطراف السياسية اليمنية في الرياض..مؤكدة ان هذه الاعتداءات الارهابية الاثمة على المنشآت الحيوية والاعيان المدنية الاقتصادية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن امدادات الطاقة في العالم وتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية التي تهدد امن واستقرار المنطقة والعالم.

واشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقدرات وكفاءات قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واسقاطها..مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية