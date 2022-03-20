اليمن تدين استهداف مليشيات الحوثي الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والطاقة في السعودية التحالف يكشف تفاصيل الهجمات الحوثية على المملكة عاجل.. هجوم حوثي يستهدف منشآت مدنية واقتصادية بالمملكة والتحالف يصدر بيان قيادي «حـوثي»بارز يعلن مغادرته «صنعاء»ويُبشّر قياداته بـ انفجار الوضع واشتعال ثورة شعبية في مناطق سيطرتها تحدثوا عن إعادة إدراج الحوثي على قائمة الإرهاب وضربه بكل العقوبات.. مسؤولون أميركيون:بايدن ارتكب خطأ استراتيجياً بحق العلاقة مع المملكة ومصالح أميركا الحوثيون: مشاورات الرياض القادمة عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر رياح الحرب الروسية الأوكرانية تجتاح اليمن من بوابة الاقتصاد دولة عربية تعلن رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في نفس الشهر أوكرانيا تكشف حقيقة توقف صادراتها من المحاصيل الزراعية «يمكّنها من صناعة السلاح النووي».. مجلة أمريكية تكشف تفاصيل صادمة عن الاتفاق النووي مع إيران
عبرت الجمهورية اليمنية عن ادانتها بأشد وأقسى العبارات استهداف مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والطاقة في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة مساء امس وفجر اليوم .
واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على نهج المليشيات الحوثية وسلوكها الارهابي العدائي الرافض لكافة الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.
واشارت الوزارة الى ان تلك الهجمات الارهابية تعتبر رداً على دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات بين جميع الاطراف السياسية اليمنية في الرياض..مؤكدة ان هذه الاعتداءات الارهابية الاثمة على المنشآت الحيوية والاعيان المدنية الاقتصادية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن امدادات الطاقة في العالم وتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية التي تهدد امن واستقرار المنطقة والعالم.
واشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقدرات وكفاءات قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واسقاطها..مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية