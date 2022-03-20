التحالف يكشف تفاصيل الهجمات الحوثية على المملكة عاجل.. هجوم حوثي يستهدف منشآت مدنية واقتصادية بالمملكة والتحالف يصدر بيان قيادي «حـوثي»بارز يعلن مغادرته «صنعاء»ويُبشّر قياداته بـ انفجار الوضع واشتعال ثورة شعبية في مناطق سيطرتها تحدثوا عن إعادة إدراج الحوثي على قائمة الإرهاب وضربه بكل العقوبات.. مسؤولون أميركيون:بايدن ارتكب خطأ استراتيجياً بحق العلاقة مع المملكة ومصالح أميركا الحوثيون: مشاورات الرياض القادمة عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر رياح الحرب الروسية الأوكرانية تجتاح اليمن من بوابة الاقتصاد دولة عربية تعلن رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في نفس الشهر أوكرانيا تكشف حقيقة توقف صادراتها من المحاصيل الزراعية «يمكّنها من صناعة السلاح النووي».. مجلة أمريكية تكشف تفاصيل صادمة عن الاتفاق النووي مع إيران دلالات الإجماع الدولي في تصنيف المليشيا المدعومة من إيران كـ "جماعة إرهابية"
قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية العميد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية صعدت مساء السبت وفجر الأحد من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه السعودية، لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأوضح المالكي أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا اطلق لاستهداف مدينة جازان
كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب".
وأضاف المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وباستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة".
وأضاف المتحدث: "كما تشير التحقيقات الأوليه إلى استخدام الميليشيات صواريخ كروز إيرانية استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ومحطة التوزيع التابعه لشركة أرامكو في جازان".
كما "شملت المواقع المستهدفة محطة نقل الكهرباء في ظهران الجنوب، ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية في ينبع".
وأردف المالكي: "تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية من جراء الاستهداف وتناثر شظايا الاعتراض، ولا توجد خسائر في الأرواح حتى إصدار هذا البيان".
وذكر المتحدث أن "هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا، كما أنها تعبر عن موقف الميليشيات الحوثية الإرهابية من الدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية يمنية بين جميع الأطراف اليمنية، وتؤكد نهج الميليشيات الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية، ومنها المبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل